Dybala c'è e chiama Gasp: a Napoli con Malen



Malen al centro della Roma. Non da solo, però. Gasperini gli mette accanto Dybala: è la formula più competitiva per il suo sistema di gioco. A Napoli domenica sera e anche più avanti per dare un senso alla corsa Champions. La coppia è quella e sembra pure scontato ricordarlo. Paulo, saltate tre partite di fila, è di nuovo in gruppo. Lavoro completo sotto lo sguardo di Gian Piero che ha ben presente quanto conti la sua presenza al fianco di Don. [...]

Il tandem ha lasciato il segno soprattutto contro i granata. Malen subito scatenato: gol su assist di Dybala che poi ha chiuso in prima persona la sfida nella ripresa. A parte le due reti, il feeling ha incantato. Alla prima partita come se si conoscessero da sempre. Movimenti in sintonia per smarcarsi e dettare il passaggio, colpi da biliardo e di potenza. Ai due basta guardarsi per sapere che cosa fa e chiede l'altro. Si aiutano loro. E aiutano la Roma che fatica, solo 29 reti in 24 partite, a essere concreta nella finalizzazione. [...]

(corsera)