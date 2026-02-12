D'Agostino: "I giovani della Roma sono impressionati da Malen. È un giocatore forte" (VIDEO)

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Gaetano D'Agostino, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni del programma sportivo. Le sue parole: "Tutti i giovani della Roma quando gli chiedo come sia andato il loro allenamento con la prima squadra, rispondono di essere rimasti impressionati da Malen, tutti all'unisono. Dicono 'è di un'altra categoria'. Malen fa dei movimenti, come tocca palla, quando e come si smarca. Soprattutto i ragazzi che giocano in attacco rimangono estasiati dai movimenti di Malen. La mia contro-risposta: hai imparato qualcosa da lui? Quando hai qualcuno così, ispira anche i giovani, significa che è un giocatore forte.

MALEN È DA COPIARE PER COME SI MUOVE



