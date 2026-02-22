Cristante: è il centrocampista con più gol di testa (15) dal 2017, superato Milinkovic-Savic

Il gol che ha sbloccato la gara contro la Cremonese non vale solo tre punti pesantissimi, ma consegna a Bryan Cristante un primato statistico di assoluto rilievo. Come evidenziato da Opta, con la rete siglata stasera il numero 4 giallorosso è diventato il centrocampista che ha segnato più gol di testa in Serie A a partire dalla sua prima marcatura con questo fondamentale (avvenuta il 12 febbraio 2017 in un Palermo-Atalanta). Con il centro odierno, Cristante tocca quota 15 reti di testa, staccando in questa speciale classifica Sergej Milinkovic-Savic, fermo a 14.