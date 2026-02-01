Cremonese-Inter: petardo lanciato dal settore ospiti esplode a un passo da Audero (FOTO E VIDEO)

Attimi di paura allo Zini. Dal settore dei tifosi dell'Inter è stato lanciato un petardo in direzione Audero durante il match fra Cremonese e nerazzurri. Il portiere è caduto a terra stordito. La gara è stata interrotta per tre minuti, poi Audero è tornato tra i pali.

VERGOGNA ALLO ZINI



Dal settore degli interisti viene lanciato un petardo verso Audero: l'oggetto esplode a una manciata di centimetri dal portiere della Cremonese, crollato a terra stordito...



Arbitro, giocatori dell'Inter e non solo sono corsi da Audero guardando…





Le conseguenze che avrebbe potuto subire Audero sono facilmente immaginabili. Se le regole valgono per tutti, allora è giusto che l'Inter GIOCHI, LE PROSSIME DUE GARE A PORTE CHIUSE. Serve una durissima indagine per scoprire chi si è macchiato di un reato simile. L'Inter prenda…




