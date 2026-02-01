Clicky

Cremonese-Inter: petardo lanciato dal settore ospiti esplode a un passo da Audero (FOTO E VIDEO)

01/02/2026 alle 21:36.
Attimi di paura allo Zini. Dal settore dei tifosi dell'Inter è stato lanciato un petardo in direzione Audero durante il match fra Cremonese e nerazzurri. Il portiere è caduto a terra stordito. La gara è stata interrotta per tre minuti, poi Audero è tornato tra i pali.