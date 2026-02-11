Cassano elegge il "Re di Roma": "Ma cosa abbiamo scoperto, l'acqua calda"

Cassano ha stilato la sua personale classifica in vista dello sbarco a Roma di Viva El Futbol, che farà tappa il prossimo 23 febbraio all’Auditorium Conciliazione.

Sul palco ci saranno anche Lele Adani e Nicola Ventola, con la conduzione di Corrado Tedeschi. Uno spettacolo che va oltre il semplice format digitale: dibattiti accesi, aneddoti, ironia e confronto diretto con il pubblico, in un evento che ha già registrato numeri importanti, superando i 20 milioni di visualizzazioni sui social e riempiendo teatri in tutta Italia.

Subito dietro al Re indiscusso della capitale, che l'ex giocatore giallorosso ha commentato, dicendo: "Francesco Totti, ma cosa abbiamo scoperto, l'acqua calda" (ride, ndr), nella sua speciale top della storia romanista, trovano spazio nomi che hanno scritto pagine indelebili del club:

tra i tanti, Daniele De Rossi, simbolo di romanità e leadership; Paulo Roberto Falcao, protagonista dello scudetto del 1983; Gabriel Omar Batistuta, bomber decisivo nell’annata del titolo del 2001; Bruno Conti, "Era un esterno geniale", campione del mondo nel 1983 e tra i trascinatori dello scudetto del 1983; e Vincenzo Montella, preferito anche ad Agostino Di Bartolomei ed Edin Dzeko: "Non ho mai visto Di Bartolomei, probabilmente per i romanisti lui, ma per me l'aeroplanino. Mi piace tanto Dzeko, però Vincenzo era tanta roba", decisivo nello scudetto del 2001



