Baldanzi: "Tengo molto a De Rossi, gli devo tanto. La Roma mi ha dato molto"

Dopo la vittoria del Genoa per 3-0 contro il Torino, Tommaso Baldanzi è tornato a parlare del suo percorso in giallorosso e del legame con Daniele De Rossi ai microfoni di Dazn. Il trequartista, di proprietà della Roma e oggi in prestito con diritto di riscatto al Genoa CFC, ha ribadito, dopo la prima da titolare con la maglia del grifone, la riconoscenza verso il tecnico che ha segnato una tappa importante della sua crescita.

"Il mister? Ci tengo molto a lui e penso si veda anche che lui ci tiene molto a me. Mi ha portato a Roma, e poi ha avuto la sua influenza nel venire qua. Abbiamo fatto una gran partita, l’abbiamo preparata bene e siamo molto contenti. Nel finale gli ho detto che stavo ancora bene perché avevo voglia di giocare, ma ovviamente non avevo i 90 minuti nelle gambe"

Il classe 2003 ha poi aggiunto: "Roma? Mi ha dato tantissimo. Ho giocato con giocatori da definire come campioni, ho preso il buono da loro"