Atletico Mineiro, il CEO Bracks: "In questa sessione abbiamo perso una trattativa di mercato con la Roma"

HG PLAY - Paul Bracks, CEO dell'Atletico Mineiro, ha svelato alcuni dettagli sulle trattative condotte dal club, tra cui un duello di mercato con la Roma. Le sue parole: "Abbiamo portato avanti molte operazioni in questa sessione. Ne abbiamo persa una con la Roma e una con la Juventus". L'Atletico Mineiro avrebbe provato ad inserirsi per Malen, ma l'esterno olandese avrebbe preferito trasferirsi alla Roma per restare in Europa.