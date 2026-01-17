X, addio a Commisso: la Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano

La Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di Commisso. Il presidente della Fiorentina si è spento nella notte e il club giallorosso ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri social: "L'AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso Il nostro pensiero va alla famiglia, al Club e a tutti i tifosi viola".

