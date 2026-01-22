Watford, Bove: "Mourinho il mio allenatore preferito. Dybala il migliore con cui ho giocato" (VIDEO)

Nella giornata di ieri Edoardo Bove è ufficialmente diventato un nuovo calciatore del Watford , club che milita in Championship (Serie B inglese). L'ex centrocampista della Roma è pronto a tornare in campo dopo il malore accusato poco più di un anno fa durante Fiorentina-Inter e si è presentato ai suoi nuovi tifosi rispondendo ad alcune domande legate alla sua carriera.

Qual è, tra quelli con cui hai lavorato in passato, il tuo allenatore preferito?

"José Mourinho".

Qual è la tua cosa preferita di Roma?

"La città, i monumenti, il cibo. Tutto".

Qual è il miglior giocatore con cui hai giocato?

"Paulo Dybala".

Qual è il miglior stadio in cui hai giocato?

"San Siro".

Qual è il tuo idolo calcistico?

"Non ne ho uno, ma tanti centrocampisti. Se proprio devo sceglierne uno dico Andrea Pirlo".

Chi è il tuo migliore amico nel calcio?

"Ce ne sono tanti. Direi Calafiori, Cataldi, Mandragora...".



