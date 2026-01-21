Ufficiale: Bove è un nuovo giocatore del Watford (FOTO)

Edoardo Bove è un nuovo giocatore del Watford. Lo ha annunciato il club inglese con un post su X e poi il comunicato ufficiale. Ecco le prima parole da "Hornet" dell'ex giocatore giallorosso: "Vorrei ringraziare tutta la famiglia del Watford per la calorosa accoglienza che mi ha riservato. Fin dal primo giorno mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo nella mia carriera. Non vedevo l'ora di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio. Sono entusiasta di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra e di giocare, non vedo l'ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che mi è stata accordata".

(watfordfc.com)

