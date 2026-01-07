VIDEO - Le Fée prova il cucchiaio dal dischetto... bloccato dal portiere. E il Sunderland perde 3-0 con il Brentford

Serata amara per Enzo Le Fée e il Sunderland. Nella 21esima giornata di Premier League la squadra dell'ex centrocampista della Roma fa tappa in casa del Brentford perdendo 3-0 e il francese si rende protagonista di un episodio negativo: al 60' il Sunderland guadagna un rigore sul momentaneo 1-0 per i padroni di casa e Le Fée si presenta sul dischetto provando il cucchiaio, ma l'esecuzione viene bloccata con facilità dal portiere.

???????? ENZO LE FEE MISSES THE PENALTY FOR SUNDERLAND! ❌ pic.twitter.com/HDqu2vRj3I — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) January 7, 2026