VIDEO - La prodezza di Nainggolan: un missile al volo è il suo primo gol in Belgio con il Patro Eisden

25/01/2026 alle 13:50.
Il Ninja non ha perso il vizio del gol. Radja Nainggolan ha segnato la sua prima rete ufficiale con la maglia del Patro Eisden, club della seconda divisione belga, e lo ha fatto nel suo stile inconfondibile: una prodezza balistica che sta facendo il giro del web. L'ex centrocampista della Roma si è coordinato al centro dell'area di rigore e, su un pallone vagante, ha lasciato partire un tiro al volo di collo pieno, potentissimo e preciso, che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali.