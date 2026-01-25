VIDEO - La prodezza di Nainggolan: un missile al volo è il suo primo gol in Belgio con il Patro Eisden

Il Ninja non ha perso il vizio del gol. Radja Nainggolan ha segnato la sua prima rete ufficiale con la maglia del Patro Eisden, club della seconda divisione belga, e lo ha fatto nel suo stile inconfondibile: una prodezza balistica che sta facendo il giro del web. L'ex centrocampista della Roma si è coordinato al centro dell'area di rigore e, su un pallone vagante, ha lasciato partire un tiro al volo di collo pieno, potentissimo e preciso, che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali.

? | Radja Nainggolan scoort z’n eerste doelpunt voor Patro Eisden en hoe! ?? #RWDPAT pic.twitter.com/bGVhdiqzMi — DAZN België (@DAZN_BENL) January 24, 2026



