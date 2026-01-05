Ultimatum Raspadori

IL TEMPO (L. PES) - Il giorno di Raspadori. Dopo l'accordo trovato nei giorni scorsi con l'Atletico Madrid, la Roma aspetta in queste ore la risposta dell'attaccante azzurro che aveva chiesto qualche giorno di riflessione. Ieri sera nell'ultimo match prima della Supercoppa pareggiata dai Colchoneros in casa della Real Sociedad, l'ex Napoli ha disputato diciotto minuti. Il ds Massara ha strappato un'intesa per un prestito da due milioni con diritto di riscatto fissato a 19 che qualora non venisse esercitato è prevista una sorta di penale da parte dei giallorossi con un indennizzo economico da riconoscere all'Atletico. Lo scorso venerdì la società ha comunicato al calciatore di aver perfezionato l'accor-do per la sua partenza, notizia che il ragazzo non ha pre-so bene. La sua priorità, infatti, era sempre stata quella di restare a Madrid, pur avendo aperto alla destinazione Roma nei primi colloqui. In queste ore la trattativa con Raspadori è proseguita an-che in termini economici e a

Trigoria c'è sempre stata fiducia di strappare il suo «sì» visto lo scarso minutaggio di questa prima parte di stagione. L'accordo, inoltre, prevede una formula molto van-taggiosa per la Roma e la vo-lontà di riscattarlo, soprattutto con la Champions, resta forte. Per questo oggi è fissata la deadline per avere la rispo-sta dell'ex Sassuolo, preoccu-pato dall'eventuale nuovo cambio di squadra a giugno e con interessi economici le-gati al suo contratto con gli spagnoli con premi e uno sti-pendio da 3.5 milioni netti a salire fino al 2030. La concorrenza, al momento, non rappresenta un problema nella trattativa con la Lazio defilata e con problematiche legate all'ingaggio e il Napoli, per ora, fermato dall'impossibilità di investire. Per questo Massara vuole una risposta entro oggi per poi virare su alternative. Gasperini attende preoccupato lo sviluppo della trattativa dopo che anche nel rientro dalla trasferta di Bergamo ha manifestato il suo malcontento. L'altra pista legata al reparto offensivo è quella legata a Zirkzee, ieri in campo per 27 minuti contro il Leeds con un assist per Cunha. L'olandese spinge per il trasferimento dopo aver trovato da tempo l'accordo con la Roma. I giallorossi sono pronti ad accogliere l'ex Bologna in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla Champions. Lo United attende i rientri di Diano e Mbeumo dalla Coppa d'Africa per disscutere gli ultimi dettagli con i giallorossi ma serve ancora qualche giorno di pazienza. Resta in uscita Dov-byk anche se offerte concrete non sono arrivate mentre Massara tiene d'occhio il profilo di Giovane ma più per l'estate. Tra i nomi proposti per giugno, infine, c'è anche quello di Basic in scadenza con la Lazio per il centrocampo. Per il momento non approfondito dalla dirigenza.

