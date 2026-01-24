Ufficiale: Venturino è un giocatore della Roma (COMUNICATO E VIDEO)

Ora è anche ufficiale. Lorenzo Venturino è un nuovo giocatore della Roma. L'esterno del Genoa arriva nella Capitale in prestito con diritto di riscatto. Ecco la nota del club:





"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l'intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra.

Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all'Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall'Ara.

In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist.

Ha scelto la maglia numero 20.

Benvenuto a Roma, Lorenzo!"

(asroma.com)

