Roma u18: dopo l'Inter la Rappresentativa Serie D sfida i giallorossi

Dopo il successo per 2-1, ottenuto mercoledì scorso contro i nerazzurri, la Rappresentativa Serie D, mercoledì 4 febbraio, affronterà la formazione Under 18 della Roma nel percorso di avvicinamento alla 76a edizione della Viareggio Cup.
L'unico precedente ufficiale tra le due selezioni risale ai quarti del torneo di Viareggio 2012, quando la squadra di Mattia Scala si impose 2-0. In quella gara spiccava un giovanissimo Edoardo Goldaniga, oggi al Como, mentre tra i romanisti figuravano Romagnoli, Politano e Ciciretti