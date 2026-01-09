Roma, terminato il contratto di Bove: ora lo aspetta il Watford in Championship

Il lungo calvario di Edoardo Bove sta giungendo finalmente al termine. Dopo il malore accusato in caso più di un anno fa, il centrocampista classe 2002 ha avuto il via libera per poter tornare a giocare (ovviamente non in Serie A a causa del defibrillatore sottocutaneo che non permette il suo ingaggio da parte di squadre italiane). Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Bove ha raggiunto un accordo per la rescissione contrattuale con la Roma e questo perché l'italiano è finalmente pronto a tornare in campo. Ad aspettarlo ci sarebbe il Watford, club inglese che milita in Championship.

⚫️ Understand Watford are close to signing Edoardo Bove as free agent!



Bove has terminated his contract at AS Roma, it’s over. The agreement has been reached.



Watford are closing in on deal as Bove wants the move. Beautiful story for the Italian player.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026




