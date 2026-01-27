Roma-Milan, Tommasi (CAN) netto: "Il fallo di mano di Bartesaghi è rigore"

Intervenuto ad Open VAR, Dino Tommasi, ex arbitro e membro del CAN, ha commentato il discusso episodio del match giocato domenica scorsa, Soffermandosi sul fallo di mano di Bartesaghi
Secondo Tommasi, nel calcio moderno, per il modo in cui gli arbitri interpretano e applicano il regolamento, non ci dovrebbero essere dubbi per episodi simili, giudicando corretta la decisione presa in campo dall'arbitro Andrea Colombo con le seguenti parole:
"Torniamo indietro di 30 anni, nell’età in cui si puniva soltanto la volontarietà del fallo di mano. Le situazioni erano ben diverse, ma oggigiorno questo è un rigore chiaro, lapalissiano"