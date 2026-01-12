Real Madrid, ribaltone in panchina: separazione consensuale con Xabi Alonso, al suo posto Arbeloa (COMUNICATO)

Scossone sulla panchina del Real Madrid all'indomani della sconfitta per 3-2 contro il Barcellona nella finale di Supercoppa Spagnola. Con due comunicati ufficiali pubblicati a distanza ravvicinata, il club ha annunciato la separazione da Xabi Alonso e la contemporanea nomina di Álvaro Arbeloa come nuovo allenatore della prima squadra.

Nel primo comunicato, il Real Madrid ha reso nota la fine del rapporto con il tecnico basco, parlando di una decisione presa "di mutuo accordo". Il club ha voluto ringraziare l'allenatore e il suo staff "per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo", augurando loro "molta fortuna in questa nuova tappa". Non è mancato un omaggio alla figura di Xabi Alonso, definito "una leggenda del Real Madrid" che "rappresentato in ogni momento i valori del nostro club" e per cui il Real "sarà sempre casa sua".

Immediatamente dopo, è arrivata la nomina del successore: "Il Real Madrid C.F. comunica che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra". Arbeloa, già tecnico del Castilla (la squadra B) dal giugno 2025, ha sviluppato tutta la sua carriera da allenatore nella cantera del club a partire dal 2020, vincendo numerosi titoli con le squadre giovanili, tra cui un "triplete" con la formazione Juvenil A. Il comunicato ricorda anche il suo glorioso passato da giocatore, con 238 presenze e 8 titoli vinti con la maglia dei Blancos, oltre al Mondiale e ai due Europei conquistati con la Spagna.

(realmadrid.com)

