Ranking UEFA: l'Italia resta quinta

Giovedì 22 gennaio si sono conclusi gli impegni settimanali delle squadre italiane nelle competizioni europee.

La classifica dei campionati europei, aggiornata al termine della settimana sulla base dei risultati ottenuti, mostra un'Italia che si avvicina alla Spagna ma la Germania rimane a 1 punto.

Il bilancio della settimana vede la Roma e la Juventus festeggiare una vittoria, mentre Inter e Atalanta crollano contro l'Arsenal e l'Athletic Club.

La Germania, nonostante la sconfitta dello Stoccarda, rimane al secondo posto nella classifica del ranking, superando la Polonia. L'Italia resta quinta. In testa al ranking UEFA c'è l'Inghilterra.

Chi chiuderà ai primi due posti di questa classifica avrà diritto a un posto aggiuntivo nella prossima edizione della massima competizione europea.

Inghilterra 16.847 (9/9)

Germania 14.035 (7/7)

Polonia 13.625 (3/4)

Spagna 13.312 (8/8)

Italia 13.071 (7/7)

Portogallo 13.050 (4/5)

Cipro 11.406 (3/4)

Francia 12.071 (7/7)

Grecia 10.650 (4/5)