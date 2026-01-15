PSG, Luis Enrique e l'idea delle espulsioni a tempo: "Dobbiamo continuare ad evolverci come sport"

L'allenatore del PSG, Luis Enrique, si è espresso riguardo ad un cambiamento delle regole nel calcio. In particolare, sulla possibilità di inserire delle espulsioni a tempo come succede nel rugby, in cui in caso di cartellino rosso il giocatore esce dal campo per 10 minuti. Lo spagnolo ex Roma, in conferenza stampa in vista della sfida con il Lille ha dichiarato: "Dobbiamo continuare a cercare soluzioni come questa. È importante continuare a evolversi come sport. Finché ci saranno possibilità di miglioramento, troveremo un calcio più offensivo e che sia più attraente per i tifosi. Un altro modo per migliorare il gioco offensivo sarebbe quello di avere più spazio in campo. Ricordo che Platini disse anni fa di giocare con 10 giocatori invece di 11. Queste sono cose da analizzare, per vedere quale impatto avrà sul nostro sport. Ma sono sempre aperto a nuove idee".