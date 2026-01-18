Primavera, CAGLIARI-ROMA 0-2 (14' Della Rocca, 23' Morucci): segui in tempo reale. Termina il primo tempo

La Roma di Guidi scende in campo in casa del Cagliari. I ragazzi della Primavera giallorossa hanno salutato nelle scorse Romano, uno dei leader della formazione, al suo posto ci sarà Panico. In attacco tridente composto da Di Nunzio, Della Rocca e Morucci. Fischio d'inizio alle 13:00.
IL TABELLINO
CAGLIARI: Auseklis; Cogoni, Franke, Nunn, Grandu, Marini, Liteta, Tronci, Cavuoti, Costa, Mendy.
A disp.: Are, Filigheddu, Doppio, Pintus, Handaoua, Prettenhoffer, Cardu, Goryanov, Correnti, Roguski, Russo
All. Pisano
ROMA: Marcaccini; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Panico, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Morucci
A disp.: De Marzi, Di Salvatore, Marchetti, Almaviva, Zinni, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Paratici, Sangaré, Forte
All. Guidi
Arbitro: Frasynyak. Assistenti: Pasqualetto - Gennuso
LA CRONACA DEL MATCH
Primo tempo
48' - Termina il primo tempo.
47' - Annullato un gol al Cagliari per fallo di Grandu su Marcaccini.
32' - Marcaccini blocca un tentativo di Costa.
23' - GOL DELLA ROMA! Lulli recupera sulla trequarti e serve Morucci che stoppa fuori area e tira sul secondo palo. Nulla da fare per Auseklis.
14' - GOL DELLA ROMA! Giallorossi avanti con Della Rocca: conclusione secca e precisa sul primo palo.
3' - Cagliari pericoloso. Cavuoti calcia da buona posizione, ma centralmente.
1' - Inizia il match.