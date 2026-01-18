Primavera, CAGLIARI-ROMA 0-2 (14' Della Rocca, 23' Morucci): segui in tempo reale. Termina il primo tempo

La Roma di Guidi scende in campo in casa del Cagliari. I ragazzi della Primavera giallorossa hanno salutato nelle scorse Romano, uno dei leader della formazione, al suo posto ci sarà Panico. In attacco tridente composto da Di Nunzio, Della Rocca e Morucci. Fischio d'inizio alle 13:00.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Auseklis; Cogoni, Franke, Nunn, Grandu, Marini, Liteta, Tronci, Cavuoti, Costa, Mendy.

A disp.: Are, Filigheddu, Doppio, Pintus, Handaoua, Prettenhoffer, Cardu, Goryanov, Correnti, Roguski, Russo

All. Pisano

ROMA: Marcaccini; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Panico, Litti; Di Nunzio, Della Rocca; Morucci

A disp.: De Marzi, Di Salvatore, Marchetti, Almaviva, Zinni, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Paratici, Sangaré, Forte

All. Guidi

Arbitro: Frasynyak. Assistenti: Pasqualetto - Gennuso

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

48' - Termina il primo tempo.

47' - Annullato un gol al Cagliari per fallo di Grandu su Marcaccini.

32' - Marcaccini blocca un tentativo di Costa.

23' - GOL DELLA ROMA! ​​​​​​Lulli recupera sulla trequarti e serve Morucci che stoppa fuori area e tira sul secondo palo. Nulla da fare per Auseklis.

14' - GOL DELLA ROMA! Giallorossi avanti con Della Rocca: conclusione secca e precisa sul primo palo.

3' - Cagliari pericoloso. Cavuoti calcia da buona posizione, ma centralmente.

1' - Inizia il match.