Palladino rende amaro il ritorno di Gasp a Bergamo. È il 7° ko

Vatti a fidare degli amici, edizione seconda. Dopo De Rossi all'Olimpico, Gasperini a Bergamo: applausi, ricordi, striscioni, tutto bello e tanto miele per il ritorno nella vecchia casa, ma poi sorridono gli altri. Qui, nello specifico, l'Atalanta. Che vince proprio con le armi di Gasp, aggressività e soprattutto tanto ritmo e altrettanta intensità, ingredienti che la Roma di ieri non sapeva neppure dove fossero di casa per almeno due terzi di partita. [...] Merito di una rete di Scalvini dopo 12 minuti, con la partecipazione decisiva di Svilar, per una volta protagonista al contrario con un'uscita sballata, rete convalidata da Fabbri dopo revisione Var. [...] È una partita che dà risposte, questa. Magari anche ripetitive. Per esempio: la Roma perde l'ennesimo scontro con una diretta concorrente. Lo fa giocando dignitosamente solo a sprazzi e solo nella ripresa: troppo poco per pensare di uscire indenni. L'Atalanta domina il primo tempo, sfiora il raddoppio con Zalewski, soffre giusto in avvio solo per un episodio fuori contesto, ovvero un grossolano errore di Ederson che mette Dybala solo davanti a Carnesecchi, prima che Djimsiti salvi sulla linea il tentativo di Ferguson. [...] L'Atalanta ha avuto il demerito di lasciare in vita la Roma, con il risultato in bilico. Ma non ha mai realmente tremato, anche perché Palladino ha potuto pescare risorse dalla panchina che Gasp non aveva. E peggio sarà a Lecce il giorno dell'Epifania, senza l'intera difesa titolare: Mancini ed Hermoso squalificati si aggiungono all'assenza di Ndicka in Coppa d'Africa. Nel 2025 la Roma è stata la squadra che ha totalizzato più punti: 82. Il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi e non può essere sempre e solo colpa della qualità degli attaccanti. [...]



(Corsera)