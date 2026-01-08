Nonna Lucia compie 110 anni, la lettera d’amore per la Roma: “Sei un sentimento eterno”

Lucia D’Amico, storica tifosa giallorossa, è la 21esima persona più longeva nella storia d’Italia e, con ogni probabilità, la più anziana di Roma. Il 7 gennaio ha spento 110 candeline e ha scritto una lettera indirizzata alla sua squadra del cuore. La sua non è soltanto la straordinaria testimonianza di oltre un secolo di vita, ma un racconto di amore viscerale e purissimo per i colori giallorossi. Ecco il suo messaggio:

Cara AS Roma,

Sono Nonna Lucia, ma tutti mi chiamano Nonna Piccola. Ti scrivo mentre mi accingo a festeggiare il mio 110° compleanno. Credo di essere una delle ultime testimoni del secolo scorso. Nonostante abbia vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, ho avuto la possibilità di vivere anche tanti momenti straordinariamente belli. E tra i ricordi più belli non può non esserci lui: Francesco Totti. Il mio Capitano. L'uomo che ha dedicato tutta la sua carriera a te, diventando simbolo di fedeltà, talento e romanismo. Volevo condividere queste memorie per spiegarti quanto grande sia il mio amore per te, ma anche per raccontare alle nuove generazioni la mia esperienza di donna che ha sostenuto la Roma in ogni epoca, con qualsiasi allenatore, con squadre più talentuose e altre meno. Perché tu per me non sei una squadra di calcio ma un sentimento che ho coltivato e trasmesso ai miei figli, ai miei nipoti e pronipoti.

Un sentimento eterno, perché eterna è la mia fede per te.

Ti ringrazio per esserci sempre stata.

Con affetto, Nonna Piccola

(asroma.com)