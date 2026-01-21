LIVE - Trigoria, allenamento in vista dello Stoccarda: Celik in gruppo, out El Shaarawy, Dovbyk, Hermoso ed El Aynaoui. Presenti Ranieri e Massara (FOTO e VIDEO)

Vigilia europea a Trigoria. Dopo le parole in conferenza stampa di Gasperini e Pisilli, la Roma è scesa in campo per la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro lo Stoccarda, valida per la settima giornata della fase a campionato di Europa League.
Arrivano notizie varie dall'infermeria. La buona nuova è il rientro in gruppo di Tommaso Baldanzi, che ha svolto l'intera seduta con i compagni nonostante risulti prossima la sua cessione al Genoa. Presente e regolarmente in allenamento anche Zeki Celik, che dovrebbe aver quindi risolto il fastidio che lo aveva tenuto precauzionalmente fuori a Torino.
Non hanno preso parte alla sessione, invece, El Shaarawy, Dovbyk ed Hermoso che proseguono i rispettivi percorsi di recupero e, insieme a El Aynaoui, non sono a disposizione.
Ad assistere all'allenamento a bordocampo anche il consigliere Claudio Ranieri e il DS Frederic Massara, che hanno salutato i giocatori al loro ingresso in campo. Prima dell'inizio dell'allenamento i due si sono intrattenuti in un cordiale saluto anche con il tecnico Gian Piero Gasperini.
15:38 - Allenamento personalizzato per un altro giovane della Primavera aggregato al gruppo: Edoardo Morucci sta svolgendo esercizi di tecnica individuale con un collaboratore tecnico.
15:32 - Dopo la prima fase atletica, la squadra è ora impegnata nel cuore della seduta tattica. Gasperini ha diviso il gruppo in due per una partitella a campo ridotto con l'ausilio delle sponde per mantenere alta l'intensità e la velocità di circolazione della palla. Prevista una rotazione ogni cinque minuti tra i giocatori in campo e quelli a fare da sponda.
- Squadra rossa: Vasquez, Angelino, Ziolkowski, Ndicka, Soulé, Koné, Dybala.
- Squadra verde: Svilar, Lulli, Ghilardi, Mancini, Baldanzi, Rensch, Pisilli.
- Sponde a supporto dei rossi: Cristante, Wesley, Vaz, Tsimikas.
- Sponde a supporto dei verdi: Pellegrini, Malen, Celik, Ferguson.
15:30 - La squadra ha iniziato la sessione con la consueta fase di riscaldamento, svolgendo esercizi di attivazione muscolare e una breve parte atletica per prepararsi al lavoro con il pallone.
15:25 - I giocatori sono entrati in campo sul terreno del "Testaccio" per iniziare la seduta di rifinitura.
