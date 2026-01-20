Calciomercato Roma: il Genoa attende il via libera per Baldanzi. De Rossi spera di averlo in settimana

La Roma è ancora immobile dal punto di vista delle cessioni. Infatti, fino ad ora l'unica uscita è stata quella del centrocampista Alessandro Romano, approdato allo Spezia in prestito. Non è ancora arrivata, invece, l'ufficialità di Tommaso Baldanzi al Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione "Calciomercato l'originale", i due club hanno già definito tutti i dettagli della cessione, ma, i giallorossi ancora non hanno dato il loro via libera per far partire il classe 2003 verso Genova. Il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, spera di poter riabbracciare l'ex Empoli in settimana.