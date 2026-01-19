Lima: "Capello come un padre, gli devo tutto"

RADIO ROMANISTA - Francisco Lima, ex centrocampista della Roma, è l'ospite del quinto episodio di "S.R.Q.R - Sono Romanisti E Quasi Romani", il podcast dell'emittente radiofonica a tinte giallorosse. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul suo rapporto con l'allenatore Fabio Capello. Ecco le sue parole: "Lui è stato come un padre per me. Mi dava sempre dei consigli e mi ha trattato veramente come un figlio. Gli devo tanto, forse tutto".

Roma-Real Madrid dell’11 settembre 2001?

"Nessuno voleva giocare, non aveva senso farlo a poche ora dagli attentati alle Torri Gemelle. C’erano persone che erano sotto choc per quello che avevamo visto in tv. L’Uefa però ci obbligò a farlo e rischiammo moltissimo perché anche lo stadio sarebbe potuto essere un obiettivo potenziale dei terroristi".