LECCE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Pisilli ed El Shaarawy dal 1', Cristante sulla trequarti. Ferguson in attacco (VIDEO)

Dopo la sconfitta di Bergamo con l'Atalanta, la Roma vola a Lecce per riprendere la sua corsa verso il quarto posto. Emergenza in difesa per Gasperini che, oltre a Ndicka, dovrà fare a meno degli squalificati Mancini ed Hermoso: pronto l'inedito trio Celik, Ziolkowski, Ghilardi. A centrocampo chance dal 1' per Pisilli con El Shaarawy esterno sinistro. In attacco c'è Ferguson, con Cristante e Dybala sulla trequarti.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LECCE : Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. A disp.: Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N'Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski, Ndaba, Stulic, Helgason, Perez.
All.: Del Rosso
ROMA: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante (C); Dybala, Ferguson. A disp.: Zelezny, Vasquez, Angelino, Rensch, Lulli, Mirra, Romano, Dovbyk, El Shaarawy, Soulé.
All.:Gian Piero Gasperini
Arbitro: Sacchi. Assistenti: Mokhtar-Cavallina. IV Uomo: Tremolada. Var: Gariglio. Avar: Chiffi.
PREPARTITA
16:30 - Giallorossi arrivati allo stadio
