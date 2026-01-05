Lecce-Roma, i convocati di Gasperini: out Bailey, Baldanzi e Gollini. Ci sono Lulli, Mirra e Romano

La Roma ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Lecce dell'ex Eusebio Di Francesco. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno ancora una volta sia di Leon Bailey che di Tommaso Baldanzi. Il giamaicano è ancora alle prese con un fastidio alla coscia, il secondo invece è ancora influenzato. Dà forfait anche Pierluigi Gollini, il quale ha sofferto un problema alla coscia destra. Al sui posto il giovane Zelezny. Assenti ovviamente anche Gianluca Mancini e Mario Hermoso, squalificati dopo il giallo preso nell'ultima partita di Serie A contro l'Atalanta. Sono poi stati aggregati 3 ragazzi della Primavera: Lulli, Mirra e Romano. I tre erano già stati convocati contro la Dea.

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

(asroma.com)