Instagram, l'agente di Bailey: "Ha fatto un assist dopo esser stato messo da parte"

Craig Butler, agente di Leon Bailey, è tornato a commentare il rendimento del proprio assistito. Il giamaicano ha collezionato un assist nel match di Coppa Italia contro il Torino e l'agente ha pubblicato un video con il seguente commento: "Leon Bailey è andato alla Roma. Ha subito molti infortuni, come molti grandi ali esplosive nella storia del calcio, ad esempio Arjen Robben. Eppure il leone e la fenice che sono in lui non sono mai stati calpestati o abbattuti. Ha giocato contro il Torino fuori dalla sua posizione di ala, giocando come attaccante, eppure ha trovato il modo di mettersi in luce, segnando un assist per la sua squadra. È il tipo di giocatore che influenza le partite. Se gli viene permesso di esprimere la sua creatività, crea occasioni e segna gol, e molte volte fa la differenza. L'Aston Villa non è mai arrivata tra le prime quattro o in Champions League in oltre 40 anni, fino a quando Leon Bailey non è arrivato al club. Oggi hanno di nuovo un pedigree. Leon è ora in prestito alla Roma. Nella sua prima partita da titolare dopo essere stato messo da parte, ha fornito un assist. Frederic Massara conosce la qualità di Leon. Ama i tifosi e la sua famiglia e noi lo ameremo sempre. Continua così, Leon, perché qualsiasi club che ti dimostri amore e apprezzamento otterrà sempre risultati da te. Cuore di leone!!!"

