I VOTI DEGLI ALTRI - Ferguson "accende la luce", Cristante "sempre al posto giusto", Celik "una certezza"

Vittoria importante per la Roma, che a Lecce vince 2-0 e archivia la sconfitta di Bergamo. Ad aprire le marcature ci pensa Evan Ferguson: "La girata che vale l'1-0 è da centravanti purosangue. Potrebbe bissare, ma trova Falcone. Forse non brilla, ma accende la luce" (Il Romanista). Tra i migliori Bryan Cristante: "L'importanza di Bryan trequartista. Sempre al posto giusto, trasmette palla con idee e velocità. Poi arretra e blinda il centrocampo". (La Gazzetta dello SPort). Ottima prova anche per Zeki Celik: "Spostato a sinistra per agevolare il debutto in campionato da titolare di Ghilardi, si conferma una certezza" (Il Messaggero)

A MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,00

Ghilardi 6,21

Ziolkowski 6,50

Celik 6,57

Wesley 6,28

Pisilli 6,57

Koné 5,71

El Shaarawy 6,07

Cristante 7,00

Dybala 6,71

Ferguson 6,71

Dovbyk 6,57

Tsimikas 6,00

Soulè NG

Romano NG

Gasperini 6,78

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Ghilardi 6,5

Ziolkowski 6,5

Celik 6

Wesley 6

Pisilli 6

Koné 5,5

El Shaarawy 6

Cristante 7

Dybala 7

Ferguson 6,5

Dovbyk 6,5

Tsimikas 6

Soulè 6

Romano ng

Gasperini 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Ghilardi 6,5

Ziolkowski 7

Celik 7

Wesley 6,5

Pisilli 7

Koné 6

El Shaarawy 6,5

Cristante 7,5

Dybala 7

Ferguson 7

Dovbyk 7

Tsimikas 6

Soulè ng

Romano ng

Gasperini 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Ghilardi 6

Ziolkowski 6

Celik 6,5

Wesley 6,5

Pisilli 6,5

Koné 5,5

El Shaarawy 6

Cristante 7

Dybala 7

Ferguson 7

Dovbyk 6,5

Tsimikas 6

Soulè 6

Romano ng

Gasperini 6,5

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Ghilardi 6

Ziolkowski 6,5

Celik 6,5

Wesley 6,5

Pisilli 6

Koné 6

El Shaarawy 6

Cristante 6,5

Dybala 6,5

Ferguson 6,5

Dovbyk 6,6

Tsimikas 6

Soulè NG

Romano NG

Gasperini 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Ghilardi 6

Ziolkowski 6

Celik 6,5

Wesley 6,5

Pisilli 6,5

Koné 5,5

El Shaarawy 6

Cristante 7

Dybala 6,5

Ferguson 6,5

Dovbyk 6,5

Tsimikas 6

Soulè NG

Romano NG

Gasperini 6,5

IL TEMPO

Svilar 6

Ghilardi 6,5

Ziolkowski 6,5

Celik 7

Wesley 6

Pisilli 7

Koné 5,5

El Shaarawy 6

Cristante 6,5

Dybala 6,5

Ferguson 7

Dovbyk 6,5

Tsimikas 6

Soulè 6

Romano 6

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar ng

Ghilardi 6,5

Ziolkowski 7

Celik 6,5

Wesley 6

Pisilli 7

Koné 6

El Shaarawy 6

Cristante 7

Dybala 6,5

Ferguson 6,5

Dovbyk 6,5

Tsimikas 6

Soulè 6

Romano ng

Gasperini 7