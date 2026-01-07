I VOTI DEGLI ALTRI - Ferguson "accende la luce", Cristante "sempre al posto giusto", Celik "una certezza"

Vittoria importante per la Roma, che a Lecce vince 2-0 e archivia la sconfitta di Bergamo. Ad aprire le marcature ci pensa Evan Ferguson: "La girata che vale l'1-0 è da centravanti purosangue. Potrebbe bissare, ma trova Falcone. Forse non brilla, ma accende la luce" (Il Romanista). Tra i migliori Bryan Cristante: "L'importanza di Bryan trequartista. Sempre al posto giusto, trasmette palla con idee e velocità. Poi arretra e blinda il centrocampo". (La Gazzetta dello SPort). Ottima prova anche per Zeki Celik: "Spostato a sinistra per agevolare il debutto in campionato da titolare di Ghilardi, si conferma una certezza" (Il Messaggero)
A MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 6,00
Ghilardi 6,21
Ziolkowski 6,50
Celik 6,57
Wesley 6,28
Pisilli 6,57
Koné 5,71
El Shaarawy 6,07
Cristante 7,00
Dybala 6,71
Ferguson 6,71
Dovbyk 6,57
Tsimikas 6,00
Soulè NG
Romano NG
Gasperini 6,78
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 6
Ghilardi 6,5
Ziolkowski 6,5
Celik 6
Wesley 6
Pisilli 6
Koné 5,5
El Shaarawy 6
Cristante 7
Dybala 7
Ferguson 6,5
Dovbyk 6,5
Tsimikas 6
Soulè 6
Romano ng
Gasperini 6,5
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 6
Ghilardi 6,5
Ziolkowski 7
Celik 7
Wesley 6,5
Pisilli 7
Koné 6
El Shaarawy 6,5
Cristante 7,5
Dybala 7
Ferguson 7
Dovbyk 7
Tsimikas 6
Soulè ng
Romano ng
Gasperini 7,5
IL MESSAGGERO
Svilar 6
Ghilardi 6
Ziolkowski 6
Celik 6,5
Wesley 6,5
Pisilli 6,5
Koné 5,5
El Shaarawy 6
Cristante 7
Dybala 7
Ferguson 7
Dovbyk 6,5
Tsimikas 6
Soulè 6
Romano ng
Gasperini 6,5
LA REPUBBLICA
Svilar 6
Ghilardi 6
Ziolkowski 6,5
Celik 6,5
Wesley 6,5
Pisilli 6
Koné 6
El Shaarawy 6
Cristante 6,5
Dybala 6,5
Ferguson 6,5
Dovbyk 6,6
Tsimikas 6
Soulè NG
Romano NG
Gasperini 6,5
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 6
Ghilardi 6
Ziolkowski 6
Celik 6,5
Wesley 6,5
Pisilli 6,5
Koné 5,5
El Shaarawy 6
Cristante 7
Dybala 6,5
Ferguson 6,5
Dovbyk 6,5
Tsimikas 6
Soulè NG
Romano NG
Gasperini 6,5
IL TEMPO
Svilar 6
Ghilardi 6,5
Ziolkowski 6,5
Celik 7
Wesley 6
Pisilli 7
Koné 5,5
El Shaarawy 6
Cristante 6,5
Dybala 6,5
Ferguson 7
Dovbyk 6,5
Tsimikas 6
Soulè 6
Romano 6
Gasperini 7
IL ROMANISTA
Svilar ng
Ghilardi 6,5
Ziolkowski 7
Celik 6,5
Wesley 6
Pisilli 7
Koné 6
El Shaarawy 6
Cristante 7
Dybala 6,5
Ferguson 6,5
Dovbyk 6,5
Tsimikas 6
Soulè 6
Romano ng
Gasperini 7