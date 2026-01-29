Gasp-Italiano: l'Europa vale fiducia e futuro

E così questa sera potremo fare un bilancio finale. Tocca a Roma e Bologna in Europa League, con un doppio impegno: chiudere positivamente la prima fase e migliorare anche il ranking. Con la prospettiva di crescere ulteriormente, in un torneo che può regalarci moltissime soddisfazioni. Perché i giallorossi si dividono con l'Aston Villa il ruolo di favoriti e i rossoblù hanno tutto per riprendere a macinare risultati e bel gioco, grazie anche a un mercato effervescente. Una vitamina per guarire da alcune incertezze invernali. (...) Con prospettive ancora migliori, si appresta a fare i conti la Roma che con il Panathinaikos ha l'opportunità di confermarsi tra le prime otto e ribadire il ruolo di favorita insieme all'Aston Villa. Gasperini, che conosce bene il torneo per aver trionfato con l'Atalanta, d'altronde sa perfettamente come gestire il doppio binario. E, giustamente, non si nasconde di fronte alla possibilità di un bis a distanza di appena 24 mesi: vincere vorrebbe dire piazzare un trofeo prestigioso in bacheca, accedere alla Champions da testa di serie e affrontare una Supercoppa europea affascinante. Una ghiotta opportunità, in questo slalom parallelo — tra campionato e Coppa — con alcuni intrecci fondamentali. (...)

(gasport)