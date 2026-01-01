Gabon-Costa d'Avorio 2-2: Ndicka in panchina tutta la partita

La Costa d’Avorio conquista il pass per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa al termine di una partita molto sofferta e ricca di colpi di scena contro il Gabon. Dopo essere andata sotto di due reti ed essersi ritrovata in una situazione complicata, la nazionale ivoriana è riuscita a riorganizzarsi e a tornare in partita proprio allo scadere del primo tempo grazie al gol di Krasso, che ha riaperto le speranze e cambiato l’inerzia del match. Nella ripresa la pressione offensiva della Costa d’Avorio è aumentata minuto dopo minuto e, nel finale, sono arrivati i gol decisivi di Guessand e Touré, che hanno completato una rimonta entusiasmante fissando il risultato sul 3‑2 e certificando così la qualificazione. In questa sfida Evan Ndicka è rimasto a riposo e non ha preso parte all’incontro, mentre il Marocco di El Aynaoui ha a sua volta centrato l’obiettivo qualificazione, assicurandosi un posto agli ottavi di finale della competizione.