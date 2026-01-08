Florenzi: "Mourinho voleva che restassi a Roma, ma qualcuno lo ha impedito" (VIDEO)

BSMT - Torna a parlare Alessandro Florenzi. L'ex calciatore giallorossi si è raccontato al podcast di Gianluca Gazzoli. Questo uno stralcio delle sue parole:

La prima convocazione?

"Mi dissero 'lo sai che ti hanno convocato?'. Mi sono ritrovato tra i grandi, spaesatissimo. C'erano Totti e De Rossi, bastavano loro due. La giornata successiva faccio l'esordio, subentro a Totti. Ho ancora la foto a casa di mamma, io che do il cinque a Francesco. Mia mamma ha tutte le mie maglie, io non sono un grande collezionista. L'anno successivo vado a Crotone, e lì sono diventato uomo"



Come diventi capitano?

"Divento capitano perchè Francesco e Daniele erano andati via, lo avevo già fatto ma sicuramente era una grande responsabilità. Giocare a Roma è differente, Roma è talmente passionale che ti travolge"

Come vivevi la città?

"Casa-campo, campo-casa. Quando andavo in giro non succedeva quello che succedeva a Daniele o Francesco, loro non hanno avuto una vita fondamentalmente. Io riuscivo ad andare a cena fuori, loro fermavano i ristoranti. Quello che sono stati loro per la Roma, in parte più Francesco, io non l'ho mai visto. Francesco è stato l'unico giocatore superiore al club"

Se fosse dipeso da te saresti stato a Roma tutta la carriera?

"Si, mi è dispiaciuto quando sono andato via. Dall'altra parte ho scoperto tante realtà che mi hanno dato tanto. Quando sono andato via dalla Roma, i tifosi non l'hanno vissuta bene. Tutt'ora alcuni di loro hanno la verità distorta, qualcuno gliel'ha inculcata in testa. Alcune persone hanno sfruttato giornali e robe varie per andarmi contro, dicendo che ero io che me ne volevo andare. Poi sono successe cose successive. Dopo Valencia mi chiama Mourinho e mi chiede il perché fossi fuori rosa. A lui gli dissero che io avevo litigato con tutti, ma lui era andato a chiedere e aveva scoperto che in realtà non avevo litigato con nessuno. Infatti quella stagione, da che ero fuori rosa, vado a giocare al PSG. Da lì chi doveva darsi delle risposte se le è date. Mourinho mi voleva, ma qualcuno glielo ha impedito.Non so se ero scomodo per la società, ci sono riusciti con Totti e De Rossi figuriamoci con Florenzi"

La dimostrazione d'affetto più grande che hai ricevuto a Roma?

"DOpo il gol al Barcellona, dopo il gol al derby e l'anno della semifinale di Champions. Avevo tifosi sotto casa, io facevo foto con tutti"





