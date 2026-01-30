Dybala, escluse lesioni: per la Joya lieve infiammazione della capsula laterale. Stop di due settimane

Arrivano notizie confortanti per Paulo Dybala. La Joya infatti in giornata si è sottoposto agli esami clinici che hanno escluso lesioni. Presente una lieve infiammazione della capsula laterale. Il calciatore argentino ha già iniziato la fisioterapia oltre ad un allenamento specifico.
Come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, Dybala resterà ai box per due settimane.
