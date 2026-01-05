Decine di voli cancellati: anche la Roma bloccata a Bergamo

Passeggeri chiusi per ore in aerei fermi, altri sdraiati a ter-ra per una notte intera, oltre a quelli rimasti in Lapponia a -28 gradi e i giocatori della Roma che hanno dovuto cercare un autobus. La fine delle vacanze, già traumatica per conto suo, è stata ulteriormente complicata da disastri a catena che hanno trasformato in incubi i viaggi di ritorno di tanti passeggeri. (...) Sono stati invece 102 i voli coinvolti nel disastro tecnico che si è abbattuto sull'aeroporto di Bergamo, il terzo in Italia per traffico grazie ai low cost. Sabato alle 18, mentre in zona c'era anche nebbia, si è guastato il sistema di avvicinamento strumentale di Enav. Degli arrivi previsti, 34 sono stati così dirottati su altri scali, 21 cancellati e 8 spostati a ieri. Tra i voli in partenza, ci sono state 26 cancellazioni, 6 spostamenti su altri aeroporti

e sono stati rimandati a ieri. È rimasta a piedi anche la squadra della Roma, che aveva appena perso con l'Atalanta: la serata nera per i giallo-rossi è continuata con l'attesa a Orio e poi il trasferimento in autobus a Linate. (...)

(corsera)