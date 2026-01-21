Cento (pres. Roma Club Montecitorio): "Trasferte vietate? Decisione sproporzionata e lesiva. È un danno alla squadra"

RADIO ROMA CAPITALE - Paolo Cento, Presidente del Roma Club Montecitorio, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e si è soffermato sulla decisione del Viminale di vietare tutte le trasferte ai tifosi della Roma fino al termine della stagione in seguito agli scontri con gli ultras della Fiorentina. Ecco le sue parole: "La decisione del Ministero dell'Interno di vietare le trasferte per tutto il campionato ai tifosi della AS Roma e della Fiorentina è sproporzionata ai fatti contestati, inutilmente repressiva verso un'intera tifoseria, lesiva di un principio fondamentale sulla responsabilità individuale. Inoltre rappresenta un danno alla As Roma che si vede privata del supporto dei propri tifosi in trasferta. Nei prossimi giorni il Roma Club Montecitorio valuterà tutte le iniziative utile per sollecitare una revisione di questa decisione dando la disponibilità al Ministro Piantedosi per un incontro su questi temi".