Calciomercato, ufficiale: Giovane al Napoli a titolo definitivo per 20 milioni (COMUNICATO)

La telenovela legata al futuro di Giovane è terminata. L'attaccante dell'Hellas Verona, seguito con grande attenzione anche dalla Roma, è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 2003 si trasferisce alla corte di Antonio Conte a titolo definitivo e la società scaligera incassa 20 milioni di euro. Ecco la nota del club partenopeo: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Nato il 24 novembre 2003, l'attaccante brasiliano ha giocato 21 partite in Serie A con il Verona, realizzando tre reti e quattro assist. Vanta 19 presenze nella nazionale U20, con la quale ha siglato due reti, e quattro presenze con il Brasile U23. Benvenuto, Giovane!".

(sscnapoli.it)