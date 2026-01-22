Calciomercato, ufficiale: Dzeko è un nuovo giocatore dello Schalke 04 (FOTO)

Nuova avventura in Germania per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha lasciato la Fiorentina dopo appena sei mesi e con la maglia della Viola ha messo a referto due reti in 18 presenze (722 minuti totali). Ora il classe '86 riparte ufficialmente dallo Schalke 04, club tedesco che milita nella 2.Bundesliga e al momento si trova al comando con 38 punti in 18 giornate. L'attaccante, che vestirà la maglia numero 10, ha firmato un contratto fino al 30 giugno e su Instagram ha salutato i tifosi toscani: "È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola. In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso".

Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 ??



Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️



