Calciomercato Roma, Bove punta a tornare in campo all'estero: avviate le trattative per la risoluzione consensuale

Si avvia verso la conclusione, nel modo più difficile, l'avventura di Edoardo Bove con la Roma. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Gianluca Di Marzio a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, il centrocampista sta per iniziare una nuova fase della sua carriera, spinto dalla necessità di guardare oltre i confini italiani. Dato che le normative italiane non gli consentono di ottenere l'idoneità sportiva per giocare in Serie A, Bove e il suo entourage starebbero trattando con la Roma per arrivare a una risoluzione consensuale del contratto.

L'obiettivo è quello di trovare una nuova sistemazione in un campionato estero, dove le normative mediche gli permettano di tornare a giocare. Una volta definito l'addio con il club giallorosso, il centrocampista valuterà le soluzioni in altri paesi per riprendere in mano la sua carriera da professionista.

