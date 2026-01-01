Calciomercato, il retroscena di Krunic: "Mourinho mi voleva alla Roma"

KURIR.RS - Rade Krunic, ex centrocampista del Milan e ora in forza alla Stella Rossa, ha rilasciato un'intervista al portale serbo e tra i vari temi trattati ha svelato un retroscena legato a un suo possibile trasferimento alla Roma ai tempi di José Mourinho. Ecco le sue parole.

L'esperienza al Fenerbahce?

"José Mourinho è arrivato a metà stagione e ho visto il suo arrivo come un'opportunità. Mi voleva già ai tempi della Roma. Ero sicuro di poter lavorare con lui, perché è un allenatore eccellente. Ma non era l'allenatore giusto per il Fenerbahçe, dato che lo criticavano per il suo stile di gioco difensivo e per i pochi gol segnati. Mourinho ha una mentalità vincente, ma questo non interessava particolarmente alla dirigenza. Alla fine anche lui ha dovuto lasciare il Fenerbahce. Forse dovrebbero chiedersi perché non vincono un campionato da 12 anni...".