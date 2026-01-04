Barber (Ceo Brighton) chiude al rientro anticipato di Ferguson: "Molto improbabile, non abbiamo questa opzione"

Arriva una chiara smentita dall'Inghilterra riguardo alle voci di un possibile ritorno anticipato di Evan Ferguson al Brighton. A fare chiarezza è stato Paul Barber, amministratore delegato e vicepresidente del club inglese, che ha definito l'ipotesi "molto improbabile". Nelle ultime settimane, alcuni media italiani avevano ipotizzato un'interruzione del prestito a gennaio, ma Barber ha specificato che il Brighton non ha un'opzione di richiamo automatico nel contratto. L'attaccante potrebbe tornare solo se fosse la Roma a richiederlo, uno scenario al momento non in discussione.

"Non abbiamo questa opzione. Se dovesse tornare sarebbe perché per qualsiasi motivo il club che lo ha in questo momento non ha bisogno di lui. Al momento direi che è molto improbabile," ha dichiarato Barber. "Sta giocando bene, segna gol". L'amministratore delegato ha sottolineato come la decisione non sia nelle mani del club inglese, spegnendo di fatto ogni speculazione su un suo possibile rientro in Premier League a gennaio.

(theargus.co.uk)