Bailey, altro stop e addio più vicino. Ferguson tra Brighton e Betis

[...] Il film di Leon Bailey è già al titoli di coda e ieri ha fatto registrare l'ennesima sala vuota. Il giamaicano, infatti, ha accusato un altro fastidio muscolare ed è stato escluso dai convocati per la 15ª volta in 25 partite tra campionato e coppe. [...] Il club giallorosso è al lavoro con l'Aston Villa per interrompere il prestito con sei mesi di anticipo, ma prima il club inglese vuole trovare una nuova destinazione per Bailey (qualche sondaggio è arrivato dalla Turchia) che ieri è stato preso di mira anche sui social dai tifosi. Nel frattempo Massara sta provando a piazzare Dovbyk per riuscire a racimolare la cifra necessaria a chiudere qualche colpo in entrata. Ma fin qui non si registrano offerte per l'ucraino mentre Ferguson è nel mirino del Betis nel caso in cui la Roma interrompesse il prestito col Brighton. [...]

