Atalanta-Roma, Mancini ed Hermoso ammoniti: entrambi erano diffidati e salteranno la partita contro il Lecce

Gian Piero Gasperini perde pezzi in vista del prossimo match contro il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco. Al minuto 43, infatti, è stato ammonito Gianluca Mancini per un fallo in ritardo su Zalewski. Il difensore era diffidato e non ci sarà per la prossima sfida del Via deo Mare. Stessa “sorte” anche per Mario Hermoso. Anche lo spagnolo non ci sarà nel turno infrasettimanale dell’Epifania.