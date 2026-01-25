Atalanta, Raspadori: "Club ambizioso, è stata la mia prima scelta. È il progetto migliore per me"

Arrivato all'Atalanta durante questa sessione di mercato invernale, dopo essere stato cercato anche dalla Roma, Giacomo Raspadori ha contribuito alla vittoria odierna della Dea per 4-0 contro il Parma segnando un gol. L'attaccante, poi, si è presentato in conferenza stampa e ha chiarito anche la scelta di trasferirsi a Bergamo: "Mi fa enormemente piacere che si sia vista questa mia voglia, perché è tanta e vi assicuro che non mancherà mai, non solo oggi perché era la 'prima'. La società mi ha dimostrato una fiducia immensa e una voglia di avermi che mi ha colpito. È un club super ambizioso e questo rispecchia perfettamente il mio modo di essere e di vivere il calcio. Dal momento in cui si è presentata l'opportunità, l'Atalanta è stata la mia prima scelta. Ero e sono convinto che questo sia il progetto migliore per me. Mi hanno dimostrato tanto e, come ho detto prima, l'affetto immediato di staff e compagni ha reso tutto naturale. Sono felicissimo di questa scelta e determinato a fare grandi cose insieme a questo gruppo".