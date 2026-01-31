Ag. Zaniolo e Arena: "Forse Nicolò rientrerà contro la Roma. Antonio? Niente prestito, Gasperini è il top"

CHIAMARSIBOMBER.COM - Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce, agenti dell'ex giallorosso Nicolò Zaniolo e del centravanti classe 2009 Antonio Arena, hanno rilasciato un'intervista al sito e tra i vari temi trattati si sono soffermati su entrambi i calciatori. Ecco le loro dichiarazioni: "Sicuramente Zaniolo giocherà contro il Lecce, forse contro la Roma può rientrare, ma di sicuro torna per il Lecce - afferma Vigorelli -. Noi siamo contentissimi della scelta Udinese, lui aveva bisogno di trovare un ambiente adatto a rilanciarlo. Nicolò è entusiasta, ha trovato un allenatore e un ambiente che gli sta permettendo di tornare ad essere il giocatore che tutti conoscono. Lui a Udine ha trovato l’ambiente giusto per essere protagonista assoluto, è considerato anche dai tifosi un leader e lo ha dimostrato in campo. In passato c’è stato qualche errore, lui è un ragazzo che ha avuto cadute, discese e risalite, infortuni e tutta una serie di cose che ne hanno rallentato il percorso, però adesso le cose stanno andando bene, siamo fiduciosi di continuare questo percorso. Se qualche top club lo ha cercato? Io credo che l’Udinese, avendo la possibilità di riscattarlo, lo eserciterà. Poi si valuterà con il club friulano. È una situazione in continua evoluzione. Perché l’Udinese? Quando c’è stata un’apertura da parte dei Pozzo e del ds Nani non abbiamo avuto dubbi e ci siamo convinti che poteva essere la piazza giusta. C’è stata anche una telefonata con il mister che è stata fondamentale, c’è stato subito feeling.

Successivamente Pesce parla di Antonio Arena: "Lui ha la mentalità del grande lavoratore, un po’ come Kayode – sottolinea Pesce -. Antonio come Michael è un ragazzo molto umile ed un grande professionista, nonostante la giovane età sa dove vuole arrivare e quotidianamente lavora per questo. C’è ancora tanto lavoro da fare ma le basi sono sicuramente ottime. Non bisogna caricarlo di pressioni in questo momento, è necessario che si viva questo momento e continui su questo trend. Il gol all’esordio tra i grandi? Subito dopo la partita ci siamo visti e lui era un po’ arrabbiato per il risultato, lui è un uomo di squadra. Ovviamente era contento, anche se forse non aveva pienamente realizzato. Il progetto con la Roma era chiaro sin dall’inizio, ossia farlo maturare, farlo giocare con la Primavera ma essere a disposizione della prima squadra. Alla Roma c’è un mister che vede e conosce i giovani, quindi non siamo sorpresissimi di queste opportunità, ma Antonio se le sta guadagnando. Gasperini in questo è il top, la sua storia calcistica lo dimostra: siamo nel posto giusto con l’uomo giusto. Se andrà in prestito? Credo che al momento debba continuare il progetto con la Roma, lui è felice, si è subito ambientato. Poi ovviamente le dinamiche di mercato possono aprire tanti orizzonti, ma al momento vogliamo continuare su questo progetto e su questo trend".