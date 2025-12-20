VIDEO - Che eurogol per Abdulhamid in Coppa di Francia: sinistro all'incrocio e un assist

Serata da protagonista assoluto in Coppa di Francia per Saud Abdulhamid. Il terzino di proprietà della Roma, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Lens e controriscatto, ha trascinato la sua squadra alla vittoria per 3-1 contro il Feignies-Aulnoye con una prestazione maiuscola. L'esterno saudita ha prima fornito l'assist per il gol del momentaneo vantaggio siglato da Rayan Fofana al 17'. Poi, nel recupero del primo tempo, si è messo in proprio, realizzando un gol di pregevole fattura: un sinistro a giro da dentro l'area che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali, per il momentaneo 2-0.

Una notte da incorniciare per Abdulhamid, che in questa stagione con il Lens ha collezionato anche 10 presenze e 1 assist in campionato, e che ora può festeggiare la qualificazione al turno successivo della coppa nazionale.



