Turchia, Celik: "L'unica cosa a cui penso è la qualificazione al Mondiale"

23/12/2025 alle 14:38.
Quest'estate si disputeranno i Mondiali di calcio e così come la nostra Italia, anche la Turchia di Zeki Celik dovrà affrontare il playoff per strappare un posto nelle 48 nazionali qualificate. Il difensore della Roma è uno degli ospiti del progetto "National Pride on the road 2026 World Cup" del quotidiano AA Spor e domani uscirà in esclusiva una sua intervista. Di seguito un primo stralcio delle sue dichiarazioni.

"In questo momento, l'unica cosa a cui penso è qualificarmi per la Coppa del Mondo".