Turchia, Celik: "L'unica cosa a cui penso è la qualificazione al Mondiale"

Quest'estate si disputeranno i Mondiali di calcio e così come la nostra Italia, anche la Turchia di Zeki Celik dovrà affrontare il playoff per strappare un posto nelle 48 nazionali qualificate. Il difensore della Roma è uno degli ospiti del progetto "National Pride on the road 2026 World Cup" del quotidiano AA Spor e domani uscirà in esclusiva una sua intervista. Di seguito un primo stralcio delle sue dichiarazioni.

"In questo momento, l'unica cosa a cui penso è qualificarmi per la Coppa del Mondo".

? "Şu anda tek düşündüğüm şey Dünya Kupası'na katılmak"



? Anadolu Ajansı’nın “2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar” projesinin ikinci konuğu Zeki Çelik



?? Kariyerini Roma’da sürdüren milli futbolcumuzun özel açıklamaları yarın yayında @mzekicelik17@TroyOdeme'nin… pic.twitter.com/sG1WdU23iC — AA SPOR (@aa_spor) December 23, 2025



