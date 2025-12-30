T.I.F. – The Intensity Football: allenamento, consapevolezza, sicurezza e identità

Dopo un percorso maturato nei settori giovanili di diverse società dilettantistiche e dodici anni di esperienza nel calcio professionistico, nasce T.I.F. – The Intensity Football.

Il progetto prende vita dall’esperienza diretta di Pietro Donadio, che dal 2006 al 2018 ha fatto parte dell’AS Roma S.p.A., collaborando in qualità di tecnico con uno dei settori giovanili più strutturati e riconosciuti a livello nazionale.

T.I.F. – The Intensity Football nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi autostima e sicurezza nel gesto tecnico, accompagnandoli in un percorso in cui la tecnica diventa naturale, efficace e funzionale al gioco. L’obiettivo è una formazione completa, fondata su metodo, costanza e cura di ogni dettaglio.

Mister Pietro Donadio ci parla di T.I.F. The Intensity Football





Al centro del progetto c’è sempre il ragazzo: ogni attività è pensata per il suo sviluppo tecnico, mentale ed emotivo. Diamo fiducia e certezze attraverso una comunicazione chiara, diretta e costruttiva, capace di valorizzare il potenziale di ciascun atleta.

Da noi si cresce con tranquillità e senza pressioni inutili: il gesto tecnico, ripetuto con metodo, diventa sicuro, spontaneo e vincente.

T.I.F. non allena solo calciatori: costruisce consapevolezza, sicurezza e identità.

Questa Estate non perdere il 3° Camp T.I.F. Agnone 2023!




