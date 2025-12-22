Supercoppa, trionfa il Napoli in finale: 2-0 al Bologna, decide un super Neres

Il primo trofeo della stagione è del Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte hanno conquistato la Supercoppa Italiana 2025 battendo 2-0 il Bologna nella finale disputata all'Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita.

Mattatore assoluto della serata è stato David Neres, autore di una doppietta che ha deciso la sfida. Il brasiliano ha prima sbloccato il risultato al 39' con una magia di sinistro da fuori area che si è insaccata all'incrocio dei pali. Poi, al 57', ha approfittato di un grave errore della difesa rossoblù per battere Ravaglia con un delizioso scavetto, chiudendo di fatto la partita.

Per il Napoli si tratta della terza Supercoppa Italiana della sua storia. In semifinale, i campioni d'Italia in carica avevano superato 2-0 il Milan, mentre il Bologna, detentore della Coppa Italia, aveva eliminato l'Inter ai calci di rigore.