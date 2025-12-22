Clicky

Stadio Roma, diffida dei comitati al Comune: stop alla valutazione di ogni documentazione attinente al progetto

22/12/2025 alle 17:41.
whatsapp-image-2025-06-20-at-11-59-46-1

Prosegue la battaglia dei Comitati del No contro il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco su X, il Coordinamento dei Comitati del No ha inviato ai consiglieri e ai tecnici comunali di Roma Capitale una “diffida ad astenersi dalla valutazione di qualsivoglia documentazione attinente al progetto se non conforme e/o a quanto deliberato nella D.A.C. n°73/2023”.